EBay dispensa mais de mil trabalhadores

A companhia de leilões na internet eBay anunciou hoje que cortará cerca de mil empregos fixos e outros temporários, em uma redução de 10% de seu quadro global de funcionários, para simplificar operações e baixar custos. A empresa deve eliminar "várias centenas" de postos temporários e também reduzir vagas, explicou a companhia em comunicado de imprensa. A eBay calcula entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões o gasto referente às vagas cortadas e estima que a redução de despesas deverá se refletir nas contas do quarto trimestre deste ano. O presidente e executivo-chefe da eBay, John Donahoe, disse que a redução do pessoal "contribuirá para melhorar" suas operações e fortalecer sua "capacidade de seguir investindo em crescer". A companhia também anunciou três aquisições com as quais espera fortalecer sua liderança em compras e classificados via internet e de anúncios classificados. A eBay chegou a um acordo para comprar a empresa americana Bill Me Later, de pagamentos online, por US$ 945 milhões, com dinheiro e opções sobre ações. Também comprou as empresas dinamarquesas de anúncios na internet Den Bla Avis e BilBasen, por US$ 390 milhões em dinheiro. A companhia prevê que seus ganhos no terceiro trimestre se situem em um nível mais baixo que o previsto anteriormente, em torno de US$ 2,1 bilhões, e que o lucro por ação exceda suas previsões iniciais.