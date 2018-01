eBay funde serviço com Skype para melhorar vendas Quando o site de leilões eBay comprou a empresa de comunicação de VoIP Skype no ano passado, muitos pensaram em qual era o significado da aquisição, já que a união entre um serviço de e-commerce e outro de comunicações não apresentava sinergias tão óbvias. O negócio talvez comece a fazer mais sentido agora: a partir da próxima semana, o site de leilões deve anunciar o recurso ´Skype Me´, que será colocado ao lado dos produtos à venda na internet. Com esta funcionalidade, será possível fazer uma ligação de voz pela Web, permitindo aos interessados esclarecer dúvidas e saber mais detalhes sobre a venda, o que, segundo a eBay, pode aumentar a agilidade no fechamento de negócios. Essa agilidade, alega a empresa, é mais importante no caso de itens de maior valor como eletrônicos, jóias e automóveis, algumas das 14 categorias de produtos selecionadas para uma primeira fase do serviço.