eBay lança site gratuito de classificados para os EUA

O portal de leilões eBay lançou um site gratuito de anúncios classificados nos Estados Unidos, uma iniciativa para encontrar novas fontes de renda que concorre com o popular Craigslist.org e a imprensa tradicional. A gigante do comércio eletrônico tem há mais de dois anos um site internacional de anúncios classificados chamado "Kijiji" ("povo" em swahili), que permite aos usuários comprar e vender serviços difíceis de encaixar no eBay. A nova versão do produto, chamada Gumtree, cobre 220 cidades em 50 estados dos EUA com ofertas que vão desde o aluguel de imóveis até os anúncios pessoais e a adoção de animais de estimação. É um mercado até hoje dominado pela Craigslist.org, companhia com sede em San Francisco que tem usuários em mais de 450 cidades no mundo todo. De fato, o sucesso do site é tamanho que a própria eBay decidiu adquirir 25% da concorrente em 2004. A aposta da eBay representa outra ameaça para o mercado dos classificados da imprensa tradicional, que já sofreu consideravelmente com o avanço de Craigslist. "Aprendemos muito no exterior e estamos prontos para aplicar esta aprendizagem no mercado americano", disse o porta-voz da eBay, Hani Durzy, ao site Internetnews.com. Durzy disse que há mais espaço no mercado de anúncios, especialmente nas comunidades médias e pequenas, e que a eBay não pretende fazer nenhuma grande campanha de publicidade para lançar o site. A estratégia será desviar parte do tráfego em sites como o Yahoo! e o Google, acrescentou.