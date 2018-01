EBay Live! será substituído por reuniões locais

O site de leilões eBay não irá mais organizar o evento anual eBay Live!, desistindo do grande encontro de networking por uma série de reuniões menores para unir vendedores.

A empresa notificou o vendedores do site em seu blog interno na segunda-feira que o evento, planejado para agosto de 2010 em Orlando, na Flórida, seria cancelado. Ao invés disso, o eBay irá organizar "eventos mais locais que não exijam viagens custosas" para quem quiser comparecer, disse a presidente do eBay Marketplaces Lorrie Norrington.

O eBay já havia cancelado a conferência em 2009.

O evento "eBay: On Location" será inaugurado em Orlando em fevereiro, e irá excursionar por diversas cidade norte-americanas antes de terminar em San Jose, na Califórnia, onde fica a sede da empresa, em agosto. A série de eventos menores ainda irá unir vendedores do eBay e irá fornecer aos participantes a oportunidades de aprender sobre vendas no site, disse Norrington no blog.

O evento de três dias, que inclui oportunidades de networking, conversas com executivos do eBay e fóruns sobre como se beneficiar do site, foi organizado pela primeira vez em 2002.

Mas o recente descontentamento entre alguns vendedores em relação às mudanças feitas pelo eBay nos preços, nas listagens e em suas políticas têm mudado o tom nas convenções.