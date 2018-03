eBay planeja expansão na Rússia apesar de sanções

O anúncio do eBay também veio mesmo apesar da Rússia ter recentemente aprovado uma lei que força companhias de Internet a armazenar dados pessoais de cidadãos russos em servidores na Rússia, e conforme o governo se prepara para reduzir o preço mínimo a partir do qual se aplicam tarifas sobre pacotes internacionais, para apoiar varejistas online locais.

A vice-presidente do eBay, Wendy Jones, que supervisiona a expansão global da empresa, disse em coletiva de imprensa em Moscou nesta quarta-feira que a companhia ainda espera crescer agressivamente na Rússia. Ela estava assinando um memorando de entendimento com o chefe do correio russo.

"A Rússia era ... e ainda é hoje a prioridade número 1 de mercado do eBay para expansão global, e é por isso que estamos aqui hoje, para continuar a acelerar e melhorar os serviços que podemos oferecer a nossos consumidores", disse Jones.

"Queremos expandir um negócio doméstico aqui além de continuar a acelerar o crescimento de importações. Temos grandes ambições para o mercado", disse Jones.

Em 2012, as vendas do eBay na Rússia cresceram 45 por cento para 425 milhões de dólares, e o site contava perto de 1 milhão de consumidores.

A Rússia faz parte da estratégia do eBay de expandir sua presença global crescendo em mercados emergentes. A companhia disse no ano passado que buscava aumentar as vendas em mercados incluindo o Brasil, a China, a Índia e a Rússia em quatro vezes os níveis atuais no prazo de três anos.

(Por Maria Kiselyova e Anastasia Teterevleva)