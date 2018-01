eBay quer recuperar investimento com Skype pago Quando o site de leilões eBay adquiriu o serviço e software de conferências por voz Skype por US$ 2,5 bilhões, muitos analistas questionaram o que motivava a empresa a fazer um investimento tão elevado num serviço que, embora popular, apresentava um faturamento tão baixo. Sim, porque embora o programa tenha sido baixado por milhões de pessoas e conte com um bom número de usuários ativos, o Skype só gera lucro quando o usuário utilize serviços pagos, como na ligação para telefones fixos e celulares (ligações entre dois PCs ligados na internet são gratuitas). À época da aquisição, o eBay justificou-se afirmando que usaria a tecnologia do Skype para interligar clientes por meio de conferências de voz e videoconferências via web, em leilões, aumentando a comunicação e dinamizando os negócios. Mas, com tudo isso, o Skype só gerou US$ 50 milhões em receitas no terceiro trimestre deste ano, ou apenas 3% do US$ 1,45 bilhão de receita total do eBay, segundo informou o jornal The New York Times. Agora, a empresa quer aumentar essa fatia, cobrando dos usuários pela ligação de computadores com o Skype para telefones fixos e móveis nos EUA e Canadá, mediante o pagamento de uma taxa anual de US$ 35,00. O funcionamento é simples: a partir de um computador ligado na internet e com o software instalado, será possível fazer ligações interurbanas para telefones fixos e celulares. Esta modalidade, contudo, não é nova para os usuários norte-americanos e canadenses, que durante meses puderam fazer ligações gratuitamente a partir do programa. O usuário interessado, claro, precisa pagar por uma conexão de banda larga à parte.