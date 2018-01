eBay retira anúncios da AdWords, da Google, nos EUA

O grupo de leilões online eBay retirou sua publicidade da rede AdWords, operada pelo Google, nos Estados Unidos, informou um porta-voz do eBay na quarta-feira. O relacionamento entre o Google e o eBay, que operam sistemas concorrentes de pagamento online, está se tornando mais tenso, de acordo com um analista do setor. O eBay anunciou a retirada dos anúncios em um esforço por procurar as formas mais eficientes de divulgar seu trabalho. "Trata-se de parte de uma experiência em curso, sobre a maneira pela qual nos divulgamos em todos os canais de mídia", disse Hani Durzy, porta-voz do eBay. O AdWords é o sistema publicitário do Google, baseado em termos de buscas na Web, e serve como fonte de virtualmente toda a receita da empresa. A Computerworld, publicação de tecnologia que primeiro informou sobre a decisão, mencionou uma fonte que teria dito que o eBay estava respondendo à decisão do Google de realizar uma festa no mesmo horário marcado para uma conferência do eBay para as pessoas que vendem em seus sites.