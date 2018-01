EBay tem lucro forte no 4o tri mas alerta para 2008 fraco O site de leilões online eBay alertou que os resultados para o atual trimestre e para o ano ficariam abaixo das expectativas de Wall Street, ofuscando os fortes resultados no fim de 2007 e a planejada saída da presidente-executiva Meg Whitman. As ações da empresa caíam 7,5 por cento após o informe, revertendo um salto de até 10 por cento no dia, em uma antecipação à chegada de um novo CEO que possa revigorar o crescimento no negócio de leilões. Para o atual trimestre, que termina em março, o eBay disse que espera receita entre 2 bilhões e 2,05 bilhões de dólares --bem abaixo da previsão média de Wall Street, de 2,14 bilhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates. As previsões de analistas para o primeiro trimestre variaram entre 2,10 bilhões e 2,21 bilhões de dólares. A companhia afirmou esperar que a receita de 2008 fique entre 8,50 bilhões e 8,75 bilhões de dólares, que em sua mediana representa crescimento de 12 por cento --muito abaixo dos 9,02 bilhões de dólares ou 18 por cento de crescimento esperados, em média, pelos analistas. As amargas perspectivas vieram depois de o eBay anunciar alta de 53 por cento no lucro líquido no quarto trimestre, confortavelmente acima das previsões. O lucro líquido saltou para 531 milhões de dólares, ou 0,39 dólar por ação diluída, em relação aos 346,5 milhões ou 0,25 dólar por ação diluída, observados no mesmo período do ano anterior. Excluindo itens excepcionais, o lucro do último trimestre foi de 611 milhões de dólares, ou 0,45 dólar por ação. Os analistas aguardavam lucro líquido trimestral, em média de 0,33 dólar por ação, de acordo com a Reuters Estimates. Excluindo itens excepcionais e a compensação com base nas ações, a média prevista por Wall Street era de 0,41 dólar por ação. A receita líquida no quarto trimestre aumentou 27 por cento, para 2,18 bilhões de dólares, contra uma média prevista de 2,14 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates. As previsões variaram entre 2,1 bilhões e 2,2 bilhões de dólares. "Os números do quarto trimestre estavam bons, mas o 'guidance' é muito fraco e obviamente abaixo da média", afirmou Martin Pyykkonen, analista da Global Crown Capital. "É difícil dizer imediatamente quanto disso são questões fundamentais ou conservadorismo (da diretoria) e quanto disso é macroeconomia e relacionado a gastos no varejo." A empresa afirmou que o lucro líquido para 2008, excluindo itens excepcionais, devem variar entre 1,63 e 1,67 dólar por ação diluída --no mesmo nível ou abaixo da previsão média de Wall Street, de 1,67 dólar, segundo a Reuters Estimates. O lucro líquido deve variar entre 1,27 e 1,31 dólar por ação diluída. Os analistas estavam buscando lucro líquido, em média, de 1,37 dólar por ação.