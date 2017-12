Ebitda ajustado da ALL sobe 11,5% no 1º trimestre A ALL teve Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de 444,7 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 11,5 por cento sobre igual período do ano passado, conforme prévia de resultados operacionais divulgada nesta quarta-feira.