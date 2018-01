Ebola impõe perdas econômicas pesadas para Libéria, Guiné e Serra Leoa, diz Banco Mundial O surto de Ebola no oeste da África está impondo um pesado fardo sobre as economias de Libéria, Serra Leoa e Guiné, países que enfrentam um crescimento menor ou até uma recessão no ano que vem por causa do vírus, disse o Banco Mundial nesta terça-feira.