EBX e Codin negam atuação de milícias no RJ A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), apontada pelo grupo EBX de ser responsável pela desapropriação de área do Porto de Açu (RJ), negou hoje, em nota à imprensa, que milícias estariam ameaçando as famílias que não querem deixar o local. A LLX, empresa de logística do empresário Eike Batista e que possui guarda patrimonial da área, divulgou nota em que afirma apenas que a Codin está à frente do processo de desapropriação.