EchoStar e GVT encerram negociação sobre TV paga no Brasil

A Vivendi havia informado em outubro que a GVT mantinha negociações com a EchoStar para a formação de uma aliança em televisão, esperando oferecer no Brasil partidas da Copa do Mundo de 2014 e disputas dos Jogos Olímpicos de 2016.

A EchoStar, que é controlada pelo bilionário Charlie Ergen, afirmou que ainda mantém planos para usar a expertize em satélites e tecnologia de vídeo do grupo para oferta de TV paga no Brasil via satélites BSS.

A Vivendi, por sua vez, informou em comunicado separado que continua firmemente comprometida em acelerar o estabelecimento de TV paga da GVT.

(Por Chris Peters, em Bangalore, e Dominique Vidalon, em Paris)