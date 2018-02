Eclipse total da lua pode ser visto dos EUA e Austrália

SÃO FRANCISCO - Os observadores do céu no oeste dos Estados Unidos, no Havaí, na Austrália e em partes da Ásia foram contemplados hoje por um raro fenômeno celeste, um eclipse total da lua.

Veja imagens do eclipse lunar em diferentes cidades do mundo:

Durante 51 minutos, a partir das 12h06 (horário brasileiro de verão) deste sábado, a sombra da Terra foi totalmente bloqueada por seu satélite natural. A lua ganhou uma aura avermelhada.

O próximo eclipse total da lua, segundo previsões de cientistas, deve ocorrer somente em 15 de abril de 2014.

As informações são da Associated Press.