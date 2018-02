Economia brasileira inicia 4º tri com expansão de 0,77% em outubro--BC

O indicador, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou forte aceleração ante a variação positiva mensal de 0,01 por cento em setembro, em dado revisado após a divulgação anterior de variação negativa de 0,01 por cento.

O resultado foi melhor até do que a projeção mais alta em pesquisa da Reuters, cuja mediana de 20 projeções apontava expansão mensal de 0,50 por cento em outubro, variando de queda de 0,30 por cento a alta de 0,70 por cento.

Na comparação com outubro de 2012, o IBC-Br avançou 2,82 por cento e acumula alta de 2,59 por cento em 12 meses, ainda segundo dados dessazonalizados do BC.

O avanço em outubro é resultado de dados positivos tanto da indústria quanto de vendas no varejo no mês, ainda que não sejam fortes o suficiente para imprimir uma recuperação econômica mais robusta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A produção industrial surpreendeu em outubro ao crescer 0,6 por cento sobre o mês anterior, mantendo-se pelo terceiro mês seguido em território positivo. Já as vendas varejistas cresceram 0,2 por cento, marcando o oitavo mês de alta, porém voltaram a mostrar desaceleração.

A expectativa é que a economia melhore no quarto trimestre depois de ter encolhido 0,5 por cento entre julho e setembro quando comparado com os três meses anteriores, no pior desempenho desde o primeiro trimestre de 2009.

Pesquisa Focus do BC mostra que a expectativa do mercado para a expansão do PIB neste ano é de 2,35 por cento, dado revisado para baixo após a divulgação do número do terceiro trimestre.

(Por Camila Moreira)