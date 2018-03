Economista é preso acusado de 2 assassinatos no DF

O crime aconteceu no dia 19 de janeiro, na Praça do Índio, na Asa Sul de Brasília. De acordo com a delegada, em depoimento o economista disse que ficou "insatisfeito ao passar no local à tarde e ver um dos moradores de rua beijar o peito do outro". No dia seguinte, o acusado teria ido à praça com uma motocicleta alugada e dado dois tiros na cabeça de um dos moradores e outro tiro também na cabeça do segundo enquanto ambos dormiam.

Para despistar a polícia, Amaral teria retirado a tinta da motocicleta e registrado um boletim de ocorrência sobre o roubo do veículo. As roupas usadas no crime e a arma foram jogadas no telhado de um comércio, há cerca de 15 quilômetros de distância, explica a delegada. Na casa do analista foram encontrados armas, munições e um diário de uma outra pessoa, cujo nome não foi divulgado pela polícia, relatando que Amaral cometeu outros dois crimes, um contra um menor e outro por uso de drogas.