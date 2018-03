Economistas veem Selic mantida em maio mas veem taxa a 11,25% no ano Economistas de instituições financeiras passaram a ver a manutenção da Selic a 11,00 por cento em maio, mas ainda projetam que a taxa básica de juros encerrará o ano a 11,25 por cento, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira.