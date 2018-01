Ecovias dos Imigrantes, da Ecorodovias, obtém limitar para reajustar pedágio

O índice passa a vigorar em 13 de agosto. "A ação judicial proposta pela Ecovias dos Imigrantes prossegue seu curso para julgamento do mérito da discussão", afirmou a companhia.

Na segunda-feira, a CCR anunciou que suas concessionárias ViaOeste e SPVias também obtiveram liminares que reconhecem direito à aplicação de reajuste de pedágios previsto em contrato de concessão.

As concessionárias de rodovias que atuam no Estado de São Paulo criticaram decisão do governo paulista sobre reajuste de tarifas abaixo da inflação anunciado no final de junho.

No caso da Ecovias, o reajuste contratual era de 7,83 por cento e o aprovado para aplicação foi de 4,58 por cento, segundo divulgado pela agência reguladora Artesp em 27 de junho.

(Por Priscila Jordão)