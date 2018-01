Ed Zander, presidente da Motorola, vai se demitir

A fabricante de celulares Motorola anunciou nesta sexta-feira, 30, que seu CEO (Chief Executive Officer), Ed Zander, vai se demitir em 1º de janeiro. Quem assumirá a função em seu lugar será Greg Brown, atual diretor de operações. As ações da companhia subiram 1% logo após o anúncio, já que investidores acreditam que a mudança poderá ajudar a Motorola a se recuperar. A empresa tem perdido dinheiro e valor de mercado para rivais como Nokia e Samsung. Zander cedeu à pressão do investidor bilionário Carl Icahn e outros acionistas e agora planeja dedicar mais tempo à família. Ele continuará como presidente até o encontro anual de acionistas, em maio de 2008. "Promover Greg Brown é melhorar a execução. A empresa hoje sofre com a execução de tarefas", afirma o analista Bill Choi, da Jefferies & Co. "Sempre há rumores de que a Motorola será vendida, são sinais ruins para uma empresa que pretende ser estável." A Motorola é criticada por não ter criado um sucessor forte e potencial para o celular Razr e por ter cortado o preço de seus produtos rápido demais. O novo CEO, Brown, de 47 anos, afirma que vai trabalhar para mudar isso. "Vamos construir produtos em cima dos que já temos, é um processo de continuidade", afirmou à Reuters por telefone. Ele não quis comentar quanto ganhará com a nova função nem as mudanças de pessoa que pretende executar quando assumir.