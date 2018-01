Edição limitada de celular da Ferrari custa R$ 47 mil

A unidade de luxo da fabricante de celulares Nokia, Vertu, começou a vender modelos de aparelhos criados exclusivamente com a Ferrari a 18 mil euros (US$ 25,4 mil ou R$ 47 mil) em lojas de Londres, Paris, Hong Kong e Cingapura, afirmou uma porta-voz. Veja também: Armani cria avatar e abre loja no Second Life A unidade da fabricante finlandesa produziu apenas 60 aparelhos Ascent Ferrari para comemorar os 60 anos da escuderia italiana. "Trabalhamos intensamente para criar estes 60 celulares. Os detalhes dos telefones são inspirados em características de uma série de carros da Ferrari", disse Elizabeth Maragh. Os produtos de luxo têm beneficiado o crescimento econômico de países como China, Índia e Rússia. Cada vez mais a Nokia e outros fabricantes de telefones celulares têm se unido a designers internacionais para a produção de modelos exclusivos. O italiano Giorgio Armani se aliou recentemente à Samsung Electronics para dar seu nome a um modelo de televisor e um telefone celular. Os estilistas de Dolce & Gabbana se uniram à Motorola para uma versão de celular da linha Razr, enquanto a Prada desenhou um modelo de aparelho para a LG, que pretende concorrer com o iPhone.