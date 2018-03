Edifício de 16 andares será implodido domingo em SP Um edifício comercial de 16 andares localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.400, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo, será implodido domingo. A detonação está marcada para as 10 horas. Uma hora e 30 minutos antes, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começará a fechar as vias de acesso ao local. O perímetro de isolamento compreende um raio de 150 metros do edifício. A circulação de pedestres e veículos na área deve ser liberada somente às 11 horas. Segundo a Subprefeitura de Pinheiros, a população local é avisada sobre a implosão durante esta semana. Às 7 horas de domingo, representantes da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, Defesa Civil, CET, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), AES Eletropaulo e Hochtief do Brasil, empresa contratada para realizar a implosão, se reunirão no posto de comando a ser montado na Praça James Maxwell. Para prevenir a população e os envolvidos no trabalho, uma sirene será acionada três vezes antes da implosão - a uma hora, a 30 minutos e a cinco minutos. Às 10 horas, o toque passará a ser contínuo com a execução do serviço, que consumirá 175 quilos de explosivo. O edifício receberá telas protetoras para evitar o lançamento de estilhaços. Estima-se que 6 mil metros cúbicos de entulho sejam produzidos.