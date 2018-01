A linha será construída em monotrilho e ligará as estações Tamanduateí, em São Paulo, e Djalma Dutra, em São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André. Segundo Alckmin, a assinatura do contrato poderá ocorrer em 90 dias e, em janeiro de 2014, as obras começariam. A linha, resultado de uma Parceria Público-Privada, será a primeira a contar com recursos federais de R$ 500 milhões do PAC.