Edital de licitação da banda H deve ser votada em novembro A conselheira da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Emília Ribeiro, disse nesta segunda-feira, 19, que colocará em votação, na segunda semana de novembro, seu relatório com a proposta de edital de licitação da chamada banda H, para operação de telefonia celular de terceira geração (3G). O leilão, no entanto, deverá ocorrer em abril do próximo ano, de acordo com as previsões da conselheira.