Editor de imagens do K850i aplica efeitos com facilidade A principal vantagem do K850i da SonyEricsson está no seu editor de imagens, chamado de PhotoDJ. Apesar de ter quase as mesmas ferramentas que os editores dos outros modelos, é o programa mais fácil de utilizar. Dá para alterar o equilíbrio de luz, de cores, brilho, contraste, remover olhos vermelhos e incluir efeitos de distorção. Além disso, ele tem um programa para editar vídeos para criar slides de fotos com efeitos de zoom, de transição e até com trilha sonora. A qualidade das fotos do celular não deixa a desejar. As cores ficam um pouco mais vibrantes do que o real e têm um leve tom esbranquiçado. A câmera também consegue captar detalhes com nitidez bastante razoável, como ranhuras e variações de luz. As imagens ficam um pouco borradas por causa da granulação, mas não isso não atrapalha o resultado final da revelação. Diferentemente do N82 e do Viewty, que usam um botão manual, a tampa da lente do celular é aberta automaticamente ao acionar a câmera. Os botões principais do K850i – para entrar no menu, selecionar e voltar – ficam na própria tela, que é sensível ao toque na região logo acima do teclado. F.S. Ficha técnica K850i SONY ERICSSON PREÇO | R$ 1.699 DETALHES | Flash xenon, cartão de 512 MB e 3G