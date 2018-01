Editora aposta em talentos surgidos na web Em 1999, foi a vez de o multimídia Marcelo Duarte fundar a editora Panda Books, que, desde o seu início, se especializou em obras de consulta, como seu Guia dos Curiosos. Entre os livros mais bem sucedidos da editora, destacam-se alguns que tiveram a sua origem na web. O mais famoso deles, com 260 mil exemplares vendidos, foi O Doce Veneno do Escorpião, de 2005, escrito pela blogueira e ex-garota de programa Bruna Surfistinha. Em 2004, houve ainda o lançamento do livro do saudoso Homem Chavão, baseado em um finado e famoso blog de mesmo nome. Mas como Duarte vê o futuro das obras literárias? O jornalista acredita que "um dia vamos todos ler livros em equipamentos visualmente semelhantes aos exemplares atuais, só que munidos de uma tela touch screen em que, com o toque dos dedos, viraríamos virtualmente as páginas. Ele seria repleto de hiperlinks, que tocariam, por exemplo, uma determinada música de Beethoven citada no texto. Poderíamos ainda sentir o cheiro das coisas e consultar um dicionário acoplado. Em suma, um livro multimídia." B.G.