Editoras franceses também vão processar o Google O Sindicatos Nacional de Edição (SNE), que reúne cerca de 400 editoras francesas, decidiu hoje se unir à ação judicial aberta pelo grupo La Martinière contra o Google por "cópia" e "ataque ao direito de propriedade intelectual". Através de um comunicado, o SNE optou por aderir à iniciativa do maior grupo editorial francês, que rejeita o projeto do Google de digitalizar milhões de livros para colocá-los na rede. Isso significaria "pôr à disposição do público, sem autorização prévia, uma parte do catálogo dos editores franceses", segundo o SNE, que considera que a atitude da empresa americana "transgride as regras básicas do direito à propriedade intelectual". O La Martinière apresentou nesta terça-feira perante o Tribunal de Grande Instância de Paris uma denúncia que pretende defender os interesses de três das editoras do grupo, a francesa Le Seuil, a suíça Delachaux et Niestlé e a americana Abrams. Através do "Google Book Search" o usuário pode já consultar partes de numerosas obras, entre elas as de várias editoras francesas. A intenção do Google é colocar na rede, para consulta gratuita, 15 milhões de obras procedentes de bibliotecas dos Estados Unidos e da universidade britânica de Oxford para divulgá-las, segundo seus diretores.