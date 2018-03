Editorial do jornal argentino 'El Clarín' aborda Amazônia A soberania sobre a Amazônia e a responsabilidade do Brasil com o cuidado da região foi o tema de um dos dois editoriais da edição de hoje do jornal argentino "El Clarín". "A situação da Amazônia é motivo de preocupação na qual se cruzam a soberania nacional brasileira com a importância desse espaço para o meio ambiente mundial", começa o texto de 31 linhas. O Clarín lembrou que na última cúpula do G-8, o ex-primeiro ministro britânico Tony Blair justificou uma intervenção internacional para conter o desflorestamento da Amazônia, que, segundo ele, é responsável por 20% do aumento de dióxido de carbono na atmosfera. A afirmação de Blair provocou uma resposta do governo brasileiro, que advertiu sobre as tentativas das potências de internacionalizar o controle da Amazônia. O texto reforça o argumento brasileiro ao dizer que propostas dessa natureza, conhecidas há anos, atentam contra o princípio fundamental de soberania territorial e podem implicar uma tentativa de instituir sistemas de regulação do uso de recursos naturais sob jurisdição de países periféricos. Porém, o Clarín chama a atenção do governo brasileiro sobre sua responsabilidade de evitar a degradação da Amazônia, porque "é indiscutível que a situação da região influi sobre o clima de todo o planeta". "O Brasil, deve, portanto, fazer um exercício responsável de soberania, levando em conta a sustentabilidade de seu próprio desenvolvimento e do meio ambiente compartilhado".