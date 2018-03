EDP Energias do Brasil diz que compra de fatia em Pecém II 'não é prioridade' A compra de participação da Eneva na termelétrica Pecém II não é vista como prioridade dentro da estratégia da EDP Energias do Brasil, informou o presidente da subsidiária brasileira da empresa portuguesa, Miguel Setas, em teleconferência com analistas nesta segunda-feira.