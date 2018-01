‘Edu & Beth & Carlos & Carole & Gabriela’ | Da cachaça pro vinho

Vieiras à la nage thai com maxixe refogado e arroz jasmim. Maxixe? É , escolhi maxixe porque nunca comi e achei que acompanharia perfeitamente um prato de frutos do mar. E maxixe deve ser simples, não é mesmo? Facílimo de fazer, basta raspar os espinhos com uma faca , cortar em rodelas finas e refogá-las numa base de alho picado e cebola "suados" com o acréscimo de pimenta dedo de moça temperadas com sal e pimenta. Veja também: Era uma vez um livro que virou blog que virou filme No script de 'Julie & Julia' 'Vitor & Helô' | Prato Fundo 'Rogério & Wilma' | Amuse Bouche Meryl incorpora estilo desajeitado de Julia A grande cozinheira E as vieiras também são fáceis de fazer. Exatamente como a Julia adorava. Só não sei se ela gostaria do sotaque thai do prato. Mas, até aí, esta noite sou eu quem escolhe. Então… Sensacional. E com um sabor thai acentuado e perfumado. Aí, foi só montar esta beleza de prato com o maxixe refogado (parece um pepino light, se é que isso é possível), o arroz jasmim, o molho bem ralo e temperado e elas, as Julie & Julia da noite, as vieiras. Uma grande noite para uma grande ideia (a da Julie). Nos vemos na tela! *** Este é um livro com muita técnica, explicações detalhadas sobre processos básicos de cocção, sobre o trato ideal que deve ser dispensado a cada ingrediente. Mas não é um livro destinado só a profissionais. Ao contrário. Serve para qualquer pessoa que se interessa em saber um pouco mais sobre o ato de cozinhar. 400g – Técnicas de Cozinha Betty Kövesi, Carlos Siffert, Carole Creme, Gabriela Martinoli Companhia Editora Nacional