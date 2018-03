Efetivo da Força Nacional no Rio é reforçado para a Copa O efetivo da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro nesta última semana da Copa do Mundo foi dobrado, segundo informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Até a final do Mundial, no próximo domingo, dia 13, serão cerca de 500 integrantes atuando nas ações de segurança.