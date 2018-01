Egípcios e indianos lideram buscas por 'sexo' no Google

Usuários de internet do Egito, Índia e Turquiasão os que mais buscam a palavra "sexo" no Google, de acordo com estatísticas da empresa divulgadas nesta quarta-feira, 17. Alemães, mexicanos e austríacos estão no topo da lista quando a palavra é "Hitler", enquanto buscas para "nazismo" são mais comuns no Chile, Austrália e no Reino Unido. Os dados são uma compilação de todas as listas de palavras buscadas do Google Trends desde 2004. Chilenos estão em primeiro lugar também em buscas para a palavra "gay", seguidos do México e da Colômbia. Já italianos são os que mais procuram informações sobre "Viagra". O Brasil não aparece no ranking elaborado pelo Google. Veja lista de outros termos com os três países que mais se interessam por eles (do primeiro para o terceiro lugar): "Jihad" - Marrocos, Indonésia e Paquistão "Terrorismo" - Paquistão, Filipinas e Austrália "Ressaca" - Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos "Burrito" - Estados Unidos, Argentina e Canadá "Iraque" - Estados Unidos, Austrália e Canadá "Talebã" - Paquistão, Austrália e Canadá "Tom Cruise" - Canadá, Estados Unidos e Austrália "Britney Spears" - México, Venezuela e Canadá "Homossexual" - Filipinas, Chile e Venezuela "Amor" - Filipinas, Austrália e Estados Unidos "Botox" - Austrália, Estados Unidos e Reino Unido "Viagra" - Itália, Reino Unido e Alemanha "David Beckham" - Venezuela, Reino Unido e México "Kate Moss" - Irlanda, Reino Unido e Suécia "Maconha" - Canadá, Estados Unidos e Austrália