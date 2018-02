Egito deve realizar eleição para presidente antes da legislativa--fontes O governo do Egito deve convocar eleições presidenciais antes de uma votação para o Parlamento, disseram duas autoridades nesta segunda-feira, numa alteração no plano político em andamento que pode levar à Presidência o chefe das Forças Armadas do país, Abdel Fattah al-Sisi, em abril.