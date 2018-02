Egito deve ter eleição presidencial antes da parlamentar, dizem fontes

De acordo com o "mapa" apresentado depois do golpe que depôs o presidente islâmico Mohamed Mursi, em julho, as eleições parlamentares deveriam ocorrer antes da presidencial.

Mas alguns políticos laicos e outros críticos defendem a mudança, alegando que o país precisa de um líder eleito para comandar o governo numa época de crise política e econômica e para forjar uma aliança política antes de uma eleição parlamentar que provavelmente irá polarizar ainda mais o Egito.

Funcionários disseram que esses políticos usaram quatro reuniões recentes para pressionar o presidente interino, Adly Mansour, a adotar essa solução.

"As forças que participaram das reuniões concordaram, por grande percentual, em fazer a eleição presidencial antes, e isso significa que muito provavelmente a eleição presidencial será em primeiro lugar", disse uma das fontes.

Um oficial do Exército acrescentou: "A eleição presidencial provavelmente será realizada antes, como parece ser a exigência da maioria dos partidos até agora."

O general Sisi é amplamente visto como favorito para disputar a eleição, que não terá a participação da Irmandade Muçulmana, principal grupo político do país, mas duramente perseguido pelas autoridades desde a derrubada de Mursi.