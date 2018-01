Eixo Rio-SP foi crucial para o Orkut Se as redes sociais são um fenômeno mundial, as comunidades que nelas se formam, essas sim, são bem locais. Danah Boyd usa a introdução para explicar o sucesso do Orkut no Brasil (e só no Brasil). O mesmo acontece com o Cyworld, na Coreia do Sul, ou o QQ, na China. E por mais que o Facebook seja líder em vários países, cada nação tem uma rede social que domina, concentrando os internautas. Por que isso acontece? Para entender o processo, vamos voltar a 2004, ano em que o Orkut foi lançado. Até agora, o discurso da maioria dos pesquisadores era que o visual do site tinha agradado os brasileiros, que seriam mais sociais. "Não foi isso. Foi uma sucessão de fatos que se desenrolaram com um efeito de rede devastador", diz ela, que veio ao País para fazer essa pesquisa. O Orkut é usado hoje por 70% dos internautas do Brasil. Lá em 2004, conta Danah, o site foi lançado nos EUA e os programadores norte-americanos do Google e alguns especialistas começaram a usá-lo. Daí, alguns deles tinham contato com brasileiros, que começaram a usá-lo, fazendo o País subir no ranking de membros do serviço. E começou a competição. "Os brasileiros ficaram em segundo, atrás dos EUA. Surgiu uma campanha para desbancar os norte-americanos. Não deu outra. Os americanos fugiram, pois estava se falando muito português e eles não compreendiam." Só isso, entretanto, não justifica o sucesso do Orkut no País. Danah diz que as amizades entre moradores de Rio e São Paulo foram fundamentais. "São duas cidades em que há muita mobilidade. Muitos nasceram no Rio, por exemplo, e estudaram em São Paulo e conhecem pessoas nas duas cidades. Pela impossibilidade de quem mora em uma cidade ir sempre para outra, o Orkut passou a ser usado para fazer esse intercâmbio. E isso foi espalhando a popularidade. A ponto de, hoje, todo mundo estar lá porque todos os amigos também estão." Cenários semelhantes também acontecem em outros países. Na China e na Coreia do Sul, por exemplo, sites com algarismos romanos não são bem aceitos. "Como no Brasil, em que pessoas falando português foram fundamentais, na Coreia, o fato de os pais terem um status que permite acompanhar os filhos no Cyworld foi importante para disseminar a rede. É um laço de comunidade muito complexo. Por isso que dificilmente as pessoas vão deletar suas contas no Orkut no Brasil." R.M.