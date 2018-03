Ela é terrível

Jacinta é uma portuguesa que, nascida em uma pequena aldeia, vive na Lisboa do século 16 e tenta realizar o sonho de ser uma grande atriz. Mas ela é péssima. Péssima a ponto de matar a (já moribunda) Rainha de desgosto, com uma única apresentação. Assim começa a divertida saga de Jacinta, a personagem-título do musical protagonizado por Andrea Beltrão, que estreia hoje (9) no Sesc Vila Mariana, depois de temporada de sete meses e meio no Rio.

“Evitei caricaturas. Tentei fazer uma Jacinta mais apaixonada do que idiota”, diz Andrea, que, na peça de Newton Moreno, atua ao lado de Augusto Madeira, Gillray Coutinho, Isio Ghelman, José Mauro Brant e Rodrigo França (leia entrevista com a atriz na pág. 64)

Chamada de ‘comédia rock’, a montagem não nasceu como um musical. “A história é muito longa”, diz o diretor Aderbal Freire-Filho. “Durante a leitura com a equipe, tive a convicção de que este era o melhor caminho.” Com direção musical do titã Branco Mello, Freire-Filho e Moreno criaram as 13 canções que, intercaladas com falas, narram a vinda da portuguesa ao Brasil e as peripécias na colônia. Segundo

Mello, as músicas vão do fado ao funk, sempre com pegada de rock.

Três ideias fizeram Moreno construir o enredo. “Quis homenagear o teatro contando sua história do ponto de vista da pior atriz”, diz o autor. “Também pensei nos ‘operários apaixonados’, atores que têm vocação e mantêm a arte em pé. Há, ainda a imagem dos atores fantasmas que voltam ao teatro”, conta, referindo-se a uma criação própria que entra no texto quando Jacinta é visitada por uma cia. inglesa de atores mortos.

A escolha de usar Portugal e os anos coloniais para contar a história não tem a ver com piadas óbvias, mas remonta à época de Gil Vicente, autor que fascina Jacinta. “É um paralelo interessante: a pior atriz quer interpretar grandes autores”, diz Moreno.J