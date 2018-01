Elas apelam à web para relaxar Mais do que um espaço de troca de experiências e desabafos, as comunidades do Orkut servem como fonte de inspiração para as noivas. Às vezes para fazer coisas bastante inusitadas. Recentemente, a idéia de uma noiva gerou polêmica no site. Ela queria que seu cachorro (um Golden Retriever) levasse as alianças até o altar. Encorajada por membros da comunidade, ela anunciou que até "o padre já concordou". E deu o link para um vídeo do YouTube no qual um cachorro da mesma raça entrega as alianças aos noivos. Não acredita? Veja em tinyurl.com/6s5cto. Outra moda lançada nas comunidades (e que foi bem recebida por muitas noivas) é a daminha levar nas mãos um buquê de pirulito. É uma forma de lembrar que a menina não é uma "mininoiva", mas sim uma criança. Há até quem substitua as pétalas de rosa jogadas pela menina por bolinhas de sabão. Outra novidade: em vez de jogar o buquê, tem muitas noivas que agora preferem jogar um sapinho de pelúcia. "O sapo vai virar príncipe", explica Patrícia Ramos, que pegou essa idéia no Orkut e já decidiu que vai usá-la no seu casório. No convite de casamento de Patrícia, outra marca da web. No lugar do tradicional "&" para unir os nomes dos noivos, há um computador ligando o casal por um fio. "Achei que tinha que ter um computador no nosso convite, afinal nós nos conhecemos pela rede", explica. Outro tabu que está sendo quebrado por noivas conectadas é relativo à decoração. O preto, quem diria, vem ganhando adeptas. No tópico "a polêmica da decoração preta", muitas noivas relatam o seu desejo e, ao mesmo tempo, receio de fazer a decoração incluindo essa cor. "Só o fato de podermos conversar sobre o assunto sem qualquer censura, já é ótimo", diz a fotógrafa Gisele Leandro, de 31 anos, que se casou em 2005. "Há coisas que só noivas entendem", brinca. VÁLVULA DE ESCAPE Na web também abundam piadas, vídeos inusitados e curiosidades em geral, cuja função parece ser simplesmente distrair as noivas. No endereço www.marriage.com.br é possível saber a origem de tradições do casamento. Carregar a noiva no colo na noite de núpcias, por exemplo, é mais do que romantismo. Segundo o site da consultoria de casamentos, no Oriente acredita-se que os gênios ruins ficam à espera da noiva na porta do quarto nupcial. Carregando-a, o marido protege a esposa e evita que ela pise em algo ruim. Já o site www.guiadecasamento.com.br traz uma seção chamada "humor no casamento", com uma série de piadas sobre o grande dia. Mas, noivos, cuidado: saibam o momento certo de brincar com a futura esposa. Afinal, noiva vive com os nervos à flor da pele. C.T. Na Rede: organize seu casamento pela rede