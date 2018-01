Eldorado lança novo portal 2.0 no Limão

Desde a última quinta-feira está no ar o portal Território Eldorado, o novo endereço da Rádio Eldorado na internet, com conteúdo exclusivo e várias opções de interatividade. O internauta agora tem acesso à programação AM e FM em alta qualidade de áudio, com muita música, notícia, serviço e conteúdo esportivo – este em parceria com a ESPN. "A diferença é que o Território tem outras opções além de música e noticiário, como wikisites (sites colaborativos), séries especiais, playlists, podcasts e conexão com o resto do conteúdo do Limão", diz Miriam Chaves, diretora-executiva da Eldorado. O nome surgiu da idéia de ser um "espaço sem fronteiras, onde o usuário possa ouvir música e ler notícias enquanto navega na internet." O Território Eldorado (www.territorioeldorado.limao.com.br) está hospedado no Limão, rede social criada pelo Grupo Estado que inclui diversas ferramentas da web 2.0 como wikis de artistas, páginas organizadas por usuários onde estão reunidos vídeos, áudio e fotos de cantores como Vanessa da Mata e Macy Gray. Para Marco Chiaretti, responsável pelos portais do Grupo Estado, "o Limão já reúne muita gente interessada em música. Agora esse material está conectado. As pessoas podem trocar links, informações e sugerir degustações. Os usuários que participam da comunidade de Bossa Nova, por exemplo, já estão começando a utilizar essas possibilidades." Entre as novidades está a inclusão de um player através do qual o visitante pode passear rapidamente pela programação AM e FM da Eldorado, além de carregar as playlists disponíveis, enquanto realiza outras atividades no PC. As listas são selecionadas pela equipe da rádio e divididas em temas como "Vozes Negras" e "Bossa Nova", além de seleções especiais de artistas como Caetano Veloso e Rolling Stones. Em "Acid Jazz", por exemplo, o internauta pode ouvir Space Cowboy, de Jamiroquai, e Buckshot LeFonque, de James Brown. Em breve, seleções assinadas por artistas e celebridades estarão disponíveis. A proposta é que a quantidade de playlists cresça rapidamente. FAÇA VOCÊ MESMO As ferramentas interativas também chamam a atenção. O ouvinte pode selecionar quais notícias quer ouvir e em que ordem, colocando-as no player do portal, ao lado de sua seleção de músicas ou playlists. Na seção de podcasts, programas da rádio, inclusive o do Link e dos diversos colunistas da Rádio Eldorado , estarão à disposição do internauta, que poderá ouvi-los quando quiser.