Electronic Arts faz acordos para dimanizar anúncios em games A produtora de games Electronic Arts, dona de franquias como a série Fifa, de jogos de futebol, ou Need for Speed, de corridas, está preparando uma nova investida publicitária, dentro dos jogos. Para tanto, a empresa está fechando acordo com duas companhias; a Massive, uma subsidiária da Microsoft; e com a IGA Worldwide. Ambas dispõem de plataformas de distribuição online de anúncios e que serão usadas para colocar publicidade dentro de dois títulos da empresa, os jogos Need for Speed Carbon e Battlefield 2142. Segundo a companhia divulgou em um comunicado, a idéia é criar uma nova forma de remuneração para seus jogos e também um jeito de atingir um público definido de jogadores, maioria dos quais homens na faixa entre 18 e 34 anos, com o benefício adicional do controle em tempo real dos anúncios exibidos. Não é a primeira vez que a empresa estampa anúncios, prática que já vem sendo explorada pela companhia também para jogos de plataforma (videogames como o PlayStation 2 da Sony e o Xbox da Microsoft). A propaganda também está presente em universos virtuais, em jogos como Second Life, além de extensões para games portáteis: em alguns jogos para o PSP (o portátil da Sony), é possível baixar versões de demonstração de jogos patrocinadas por empresas, nas quais aparecem logotipos e mensagens publicitárias. Ainda é cedo para dizer se a estratégia será bem sucedida, já que esta nova mídia ainda ensaia seus primeiros passos. Mesmo assim, a empresa de consultoria DFC Intelligence estima que, com o crescimento no número de usuários, os anúncios dentro de games têm potencial para gerar receitas mundiais da ordem de US$ 400 milhões/ano em 2009.