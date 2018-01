Electronic Arts não vai renovar oferta pela Take-Two

A produtora de videogames Electronic Arts anunciou que vai permitir que sua oferta de US$ 2 bilhões pela aquisição da Take-Two Interactive Software, uma rival de menor porte, expire, nesta segunda-feira, 18, alegando que não acredita que seja possível concluir um negócio antes da temporada de compras natalinas. A notícia levou as ações da Take-Two a uma queda de 5%, ainda que a EA tenha afirmado que as empresas continuam conversando sobre um possível acordo, depois de reuniões entre o presidente-executivo da EA, John Riccitiello, e o presidente do conselho da Take-Two, Strauss Zelnick, no final de semana. Sem chance de adicionar o Grand Theft Auto, grande sucesso da linha de videogames da Take-Two, ao seu catálogo antes do final do terceiro trimestre, a EA anunciou que reconsideraria sua oferta de US$ 25,74 por ação. "O valor de US$ 25,74 estava vinculado à distribuição dos produtos deles durante a temporada de festas", disse Jeff Brown, porta-voz da EA. "Para o futuro, validar um preço como esses US$ 25,74 se provará mais difícil." A EA, que distribui títulos de sucesso como "Madden" e "Need for Speed", começou a tentar um acordo de aquisição da Take-Two em negociações fechadas, em dezembro. Em fevereiro, anunciou uma oferta não solicitada de US$ 26 por ação, reduzida a US$ 25,74 em abril porque a Take-Two emitiu ações adicionais. A Take-Two rejeitou a proposta como insuficiente, mas se declarou aberta a ofertas da EA ou de qualquer outra empresa. Os executivos da Take-Two farão uma apresentação à EA sobre seus planos de lançamentos para os próximos três anos e sobre as projeções financeiras da empresa, informou Zelnick em carta a Riccitiello, no domingo. "A apresentação incluirá também informações sobre fatores subjacentes que propelem nosso forte desempenho financeiro e operacional. Acredito que nossa apresentação permitirá que vocês compreendam melhor o valor de nossa companhia para a EA", afirmou Zelnick na carta.