Elefante africano nasce na Hungria

O primeiro elefante africano nascido na Hungria chegou ao mundo nas primeiras horas dessa terça-feira. O elefante, de 180 kg, nasceu no zoológico Nyiregyhaza-Sostofurdo, no nordeste do país, e ainda não tem nome. Yoki, a mãe dele, foi trazida de Israel no ano passado e já estava prenha. Mamãe e bebê elefantes passam bem, mas por enquanto estão sendo mantidos em um abrigo aquecido para protegê-los do frio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.