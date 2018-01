Eleição no Irã foi notícia mais popular do Twitter em 2009

As eleições no Irã, realizadas em junho, foram a notícia mais discutida de 2009 no site de relacionamentos e mensagens instantâneas Twitter.

Segundo o site, termos ligados ao tema foram os que mais apareceram entre todas as palavras-chaves, tags e frases que proliferaram durante o ano.

"Os termos #iranelection, Iran e Tehran ('eleições iranianas', 'Irã' e 'Teerã, em inglês) estiveram entre os 21 topicos mais buscados, enquanto #iranelection terminou o ano em segundo lugar, atrás do favorito #musicmonday", diz um representante da equipe de pesquisa do Twitter no blog do site, referindo-se à tradição de se recomendar músicas às segundas-feiras.

As eleições iranianas, vencidas pelo então já presidente Mahmoud Ahmadinejad, foram marcadas por protestos que contestavam seu resultado e pela maneira como os recursos da internet foram usados para disseminar pelo mundo o que ocorria no país.

Outro tema do noticiário que povoou o Twitter este ano foi a gripe suína, cujo surto começou em abril, no México. A ofensiva israelense na Faixa de Gaza, em janeiro, também foi bastante debatida, assim como a posse do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no mesmo mês.

Michael Jackson

Obama, no entanto, não conseguiu ter seu nome entre as personalidades mais populares do site neste ano.

O cantor Michael Jackson, que morreu em junho, foi o tópico mais discutido nesta categoria, seguido da cantora-revelação britânica Susan Boyle.

O jogador de golfe Tiger Woods, que há algumas semanas se viu envolvido em um escândalo amoroso, também é uma das personalidades mais comentadas do Twitter no ano.

O site enumerou ainda os tópicos mais populares nas áreas de cinema, esportes, televisão e tecnologia.

O termo Harry Potter foi o mais debatido do ano na categoria cinema, seguido de Lua Nova e Distrito 9. O ganhador do Oscar de melhor filme deste ano, Quem Quer Ser um Milionário?, ficou em 9º lugar do ranking.

Em esportes e televisão, os temas mais abordados estão ligados aos Estados Unidos ou à Grã-Bretanha, como Super Bowl (evento do futebol americano), Lakers (time de basquete dos EUA), o torneio de tênis britânico de Wimbledon, o clube inglês Chelsea, e os programas American Idol, Saturday Night Live e Lost.

Por fim, na área de tecnologia, a ferramenta Google Wave foi o tópico mais popular do ano, seguido de Snow Leopard e Tewwtdeck. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.