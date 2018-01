Eleições apontam novo futuro para a TV

A apuração dos votos na eleição norte-americana estava apenas começando na noite de terça-feira quando o âncora Wolf Blitzer da emissora CNN chamou a repórter Jessica Yellin, que estava em Chicago, para dentro do estúdio em Nova York. A imagem de Jessica era capturada por 35 câmeras de alta definição e "teletransportada" para o estúdio com efeitos parecidos com hologramas dignos dos clássicos de ficção científica Jornada nas Estrelas e Guerras nas Estrelas. O efeito gráfico é inédito na televisão mundial, mas essa não é a única tecnologia a ir ao ar nesta eleição. Durante as primárias, a mesma emissora começou a utilizar uma tela sensível ao toque com recursos multitouch, como o iPhone. Os apresentadores davam zoom com os dedos em um mapa dos Estados Unidos mostrando os resultados em cada Estado ou condado norte-americano. Uma tela bastante parecida já é usada nas terras brasileiras também, aos domingos no Fantástico – só que totalmente interativa. Outras emissoras dos EUA buscaram inovar. A rede ABC colocou painéis gigantescos com os resultados das eleições na Times Square em Nova York. E a NBC montou um mapa do país em uma pista de patinação no gelo na Rockefeller Plaza. Luzes vermelhas ou azuis eram acendidas sob os Estados conforme o resultado fosse favorável para McCain ou Obama. Por trás das inovações – que adicionam uma boa dose de entretenimento –, há um cenário em que a internet, à cada eleição, ganha um papel mais importante na cobertura. Uma pesquisa do instituto Pew Research Center for the People & the Press, divulgada no dia 31, revelou que 33% dos norte-americanos acompanhavam notícias da campanha principalmente pela web. A TV continua sendo o principal meio de informação, com 72%, mas a internet teve um crescimento enorme nos últimos 4 anos. Durante a eleição de 2004, apenas 10% dos norte-americanos diziam acompanhar as notícias pela internet, enquanto que a TV estava com 76% na mesma época. "A mistura de mídia nestas eleições foi marcante. Agora não existem mais TVs e jornais separados da internet", diz o professor brasileiro Rosental Calmon Alves, do Knight Center for Journalism da Universidade do Texas. "A CNN pedia ao telespectador assistir à TV com o laptop no colo, porque no seu site poderia encontrar muitas outras informações. A NBC estimulava as pessoas a fazer comentários pela internet e havia uma equipe para ler as mensagens no ar", continua. As emissoras levaram inovações também para a web. A NBC criou um miniaplicativo (widget) com o mapa dos Estados Unidos que qualquer pessoa poderia colar em seu site ou blog e ter os resultados atualizados a cada 20 minutos. Já o jornal Washington Post usou dados de um mapa do Google Maps para mostrar, minuto a minuto, de quais cidades chegavam as fotos, notícias e posts de seus blogs publicados no site do jornal. "O holograma pode parecer rudimentar, mas é uma insinuação do que a televisão pode vir a ser no futuro", afirma Rosental Alves. MAIS ELEIÇÕES Neutralidade na rede é defendida por Obama A neutralidade na rede – idéia de que provedores não podem impedir os usuários de acessar sites, principalmente de concorrentes – pode estar mais segura com a eleição de Obama. Seu plano de governo, disponível na web, deixa clara a defesa da neutralidade. Já o de John McCain, apesar de defender a liberdade dos consumidores, diz que ele não crê em um regulamento para manter a neutralidade. Internautas fazem graça com candidatos Já existe um game em flash com Obama parodiando o Super Mario. É o ‘Super Obama World’ (www.superobamaworld.com). Obama é o personagem principal, que deve pegar pequenas bandeiras dos EUA e pular sobre inimigos. Já a rádio independente WFMU fez um concurso de Photoshop para escolher a melhor fotomontagem com a foto de McCain fazendo careta. Veja em http://tinyurl.com/4jlmd6 CNet elege melhores ‘tweets’ da eleição O site de notícias CNet, focado em tecnologia, elegeu os 10 melhores ‘tweets’ – mensagens no site Twitter – enviados durante a noite de apuração. Um dos selecionados foi um usuário que disse "Meu Deus, Obama! Pare de me mandar SMS!". Outro disse: "Vocês têm idéia como vai ser difícil para os comediantes? Precisamos de McCain e Palin". Para ver todos os tweets vá em http://tinyurl.com/twittercnet.