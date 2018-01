Eleitores norte-americanos debatem no Second Life

Enquanto ainda não se conhece o resultado das eleições norte-americanas, residentes do Second Life debatem em comitês virtuais não-oficiais sobre quem vencerá a disputa pela Casa Branca. O interesse dos residentes do mundo virtual pelas eleições deixa lento o acesso a algumas das ilhas virtuais que abrigam os maiores comitês de apoio aos candidatos. A ilha de Seokcheon é uma das mais concorridas entre os endereços democratas. Prova disso, é que apenas na terceira tentativa de teleporte o MetaNews conseguiu carregá-la completamente. O lugar abriga o "Obama for President – Headquarters for Victory", comitê criado pelos simpatizantes do candidato democrata Barack Obama. Apesar da lentidão no acesso e da expectativa pelo resultado, o clima na ilha democrata é descontraído. Eleitores e curiosos comentam, via chat, sobre o processo de votação e não há registro de incidentes. Do lado republicano do mundo virtual, os ânimos estão um pouco mais exaltados. Na ilha de Sagamore, simpatizantes de John McCain criticam duramente Obama e seus eleitores. A ilha abriga o "Straight Talk Cafe", um dos endereços republicanos mais visitados do Second Life. Durante nossa visita ao "Straight Talk Café", residentes debatiam sobre o direito ao aborto e criticavam o fato de Barack Obama ser favorável a ele. O acesso às duas ilhas é aberto a todos os usuários do Second Life. As coordenadas do comitê democrata no Second Life são Seokcheon (139, 208, 50). Clique aqui para teleportar. Para conhecer o comitê republicano no mundo virtual, vá para as coordenadas Sagamore (172, 151, 30). Clique aqui para teleportar direto. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente. Fotos: Reprodução