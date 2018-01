Eleitores votam em histórica eleição presidencial na Tunísia

Com uma nova constituição e uma eleição completa do Parlamento em outubro, A Tunísia é tida como exemplo de mudança democrática na região que ainda luta para lidar com o rescaldo das revoltas da chamada Primavera Árabe em 2011.

A nação do norte da África conseguiu evitar as amargas divisões pós-revolta vistas na Líbia e no Egito, mas as eleições deste domingo expõem o abismo entre um ex-funcionário de Ben Ali e outro candidato que clama para si o legado da revolução de 2011.

Frontrunner Beji Caid Essebsi, ex-presidente do parlamento durante o governo de Ben Ali, conquistou 39 por cento dos votos no primeiro turno em novembro contra o atual presidente Moncef Marzouki, que obteve 33 por cento.

A votação iniciou sob forte presença policial. Resultados preliminares não são esperados antes da segunda-feira.