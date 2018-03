Eles dão voz aos animês

Naruto de um lado. Sasuke do outro. Impossível não se divertir com as muitas disputas (e alguns gestos de amizade) entre os aspirantes a ninja, personagens centrais do desenho que é sucesso no SBT e na Cartoon Network. Mas mesmo certos fãs ardorosos não sabem de alguns detalhes interessantes do animê. Na versão brasileira, uma mulher faz a voz de Naruto. Já Sasuke é interpretado por um nikkei de 22 anos, que até lembra um pouco o jovem ninja. Veja Também: - O mundo, vasto mundo, dos "otakus" Apesar de ter muita experiência em dublagem - foi o Goku, na também famosa série Dragon Ball GT - Ursula Bezerra, de 36 anos, precisou se dedicar bastante para ser a "voz" de Uzumaki Naruto, que empresta o nome ao animê mais visto do momento. Ela não participou da primeira seleção feita pela empresa Viss Media, responsável pelos direitos do desenho na América Latina, no qual ninguém foi aprovado. Ursula chegou para a segunda bateria e passou pelo teste quatro vezes até finalmente ser escolhida. "O personagem grita demais, fala rápido. É bem complicado." Nada que assuste a dubladora, especialista em fazer vozes caricatas e em dar vida a personagens masculinos. Mesmo assim, o trabalho exige dedicação e disciplina tipicamente japonesas. "Alguns episódios tiveram de ser gravados diversas vezes até ficarem como o pessoal da Viss Media queria", conta Ursula, que não tem nem um pinguinho de sangue japonês nas veias, mas pertence a uma família de dubladores. O queridinho Foi o gosto pelos desenhos japoneses que levou o nikkei Robson Kumode, de 22 anos, ao mundo da dublagem. Ele começou a dublar em Campinas, em 2005, mas acabou tendo de se mudar para São Paulo para poder se desenvolver na carreira. "A maioria dos estúdios fica em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não dá para não morar em uma dessas cidades", explica. Ele fez curso de dublagem no estúdio Dubrasil, na Vila Madalena, Zona Oeste, e hoje já é bastante conhecido pelos fãs de animê. "Eles acompanham mesmo os episódios e nos tratam como a personificação do desenho", conta Kumode. "Falam comigo como se estivessem conversando com o Sasuke." Conseguir o personagem, aliás, não foi nada simples. "No início dos testes, experimentaram minha voz até para o Naruto, que ficou com a Ursula", diz Kumode. "Nunca tinha repetido tantas cenas." Na opinião do nikkei, a paixão dos brasileiros pelos desenhos japoneses está ajudando a tornar a profissão mais conhecida e valorizada. "O pessoal hoje em dia já quer ser dublador e tudo isso se deve muito aos animês." Tanto Kumode quanto Ursula fazem questão de matar a curiosidade dos fãs: fora do estúdio, são muitíssimo amigos. As brigas, segundo eles, só ocorrem na hora de gravar as cenas. Por falar nisso, nos próximos meses deve começar a dublagem da próxima temporada de Naruto - a atual foi feita entre os meses de março e outubro de 2006.