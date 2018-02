Eles não querem dar lucro para ninguém

Tulio se interessou principalmente pelo Buy Nothing Day, criado em 1992 para que as pessoas refletissem sobre seu consumo. "Sempre achei que seria moleza passar um dia sem comprar... Que nada! Estamos tão acostumados com a relação de compra que nem nos damos conta", diz Tulio. "Em 2009, não consegui ficar sem pagar pela comida. Mas, em 2010, estava preparado e passei 24 horas sem comprar."

No dia a dia, ele evita usar itens que venham em embalagens, prefere se locomover a pé ou de bicicleta e mantém uma composteira para aproveitar restos de alimentos. Para os amigos, gosta de dar presentes que ele mesmo faz.

Com a proximidade do Natal, as ações anticonsumo se intensificam, como a feira que será realizada no Okupa Timothy Leary, em Campinas, no dia 17. O evento terá um espaço para quem quiser levar contribuições ou adquirir algo por lá, sem compromisso de troca.

"A ideia é conscientizar as pessoas a compartilhar e doar o que têm e está encostado", explica Idílio Candido, agente de saúde e representante do grupo Fenikso Nigra, que promove a feira. O coletivo anarquista (cujo nome significa Fênix Negra, em esperanto) foi fundado em Campinas, em 2005, com o objetivo de fazer antipropaganda.

Eu roubo. Um tanto mais radicais, os Yomangos se conectam a essas lutas furtando lojas e supermercados e compartilhando os itens "mangados". O psicólogo e doutor em Comunicação Marcio Acselrad explica que o movimento é um ato estético-político-midiático que surgiu em Barcelona, Espanha, em 2000. Ele diz que o nome veio da marca de roupas Mango. "O movimento se apropria da logomarca, lhe introduz um elemento (yo) e lhe dá outro significado", diz. "Por outro lado, faz apologia à ideia do roubo, mas de um roubo revisto. Yomango ('eu roubo') é uma marca-campanha e uma antimarca, criando uma estética de confusão ao associar o roubo à marca e a marca ao roubo."

O tradutor e intérprete Giovane (nome fictício) aderiu ao movimento na Itália, onde morou por cinco anos. De volta ao Brasil, continuou com a prática e diz que nunca "manga" para si. Ele sabe que ela é ilegal. "Mas é natural que pessoas morram de fome enquanto redes supermercadistas faturam cifras anuais líquidas com mais de dez dígitos?"

A invisibilidade é determinante para o grupo. No Brasil, eles não usam e-mail ou rede social. A comunicação entre eles é feita por cartas, já que tampouco usam telefone. "Vivemos na zona entre a legalidade e a ilegalidade. Do ponto de vista jurídico e legal, o Yomango é crime. Mas, do ponto de vista moral, é solidariedade. O que nos move é a desigualdade social."