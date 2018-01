Eles querem editar o seu livro na rede

A internet permite que qualquer um produza qualquer conteúdo — literário inclusive — e ponha sua obra no mundo. Antes, era só pegar um papel e começar a escrever. Mas quem leria? A rede resolveu esse problema e gerou outros. O principal: o que garante qualidade, valor artístico e originalidade do resultado? É na contramão do que o historiador inglês Andrew Keen batizou de "cultura do amador" que atua o portal Cronópios (www.cronopios.com.br). Certos ou não, os três amantes de literatura por trás do site brasileiro acreditam que curadoria inteligente, moderação mínima e edição compartilhada por pessoas capacitadas garantem rica produção colaborativa de textos literários. Eles são como editores tradicionais. Mas não há interesse comercial, nada de preocupação com o "apelo" das obras e nem sinal de cerceamento intelectual. Por isso, lá, quase qualquer um publica quase qualquer conteúdo. O sucesso pode ser medido pelos 200 e-mails recebidos por dia pelos editores Pipol (apelido de José Pires) e Edson Cruz, com textos inéditos de escritores de todo o Brasil. Feitas as contas, são 4 mil textos por mês. Mais do que se poderia imaginar e mais do que os leitores são capazes de digerir. Assim, só 60 deles são publicados (2 por dia). "Não publicamos qualquer texto automaticamente porque editar é uma função humana, não deve existir um ranking gerado por computador", diz Pipol. "Sentimos que, no meio literário, publicar no Cronópios é um sinal de prestígio para o escritor iniciante e independente." Muitos projetos estão sob o selo Cronópios (leia o significado do nome acima). O principal é a TV Cronópios (www.tvcronopios.com.br), que produz vídeos documentais sobre literatura e mantém dois programas inovadores em formato e conteúdo. O Stand-Up de Literatura, transmitido ao vivo pela internet quinzenalmente, é uma espécie de sarau com autores lendo livros que escreveram. O outro é Bitniks, série de documentários sobre escritores vivos com estética voltada à web. Os programas reúnem entrevistas em vídeo, fotos históricas, sequências de slide e recortes de jornal, em uma mistura que só dá liga no ciberespaço. Por trás da TV Cronópios está a jornalista Egle Spinelli, doutora em comunicação audiovisual que viu no site a chance de de experimentar o que em teoria é vanguarda para o meio acadêmico. O resultado aponta possibilidades para a produção de conteúdo para a web. Formato é uma preocupação do Cronópios. Desde 2004, quando a tecnologia flip — aquela em que o leitor "vira" uma página virtual que imita uma de livro — ainda não era disseminada, Pipol e Edson Cruz publicam o Mnemozine, revista eletrônica experimental sobre literatura com recursos arriscados de edição, como uma página com vídeos e figuras animadas passíveis de edição pelo internauta. Foi do zine que germinou o Cronópios, que, por sua vez, deu origem a outro risco: os pocket-books, publicações online híbridas entre e-books, livros e revistas. Há alguns no acervo, inclusive um do próprio Pipol, o livro de poesias Brinquedos de Palavras. O experimentalismo vira negócio nos próximos meses, quando o Cronópios pretende abrir a editora Nuvem, especializada nos tais pocket-books. Falar em negócio a essa altura pode soar estranho. Afinal, o site vive da vontade e dos investimento dos fundadores desde 2005. Só agora começa a se pagar, após a parceria com a livraria Martins Fontes e a chancela da Lei Rouanet. É mais uma contradição da economia gratuita além da cultura do amador. O segredo seria transformar em produto rentável um empreendimento artístico. É possível? Cronópios são verdes, molhados e encaracolados Cronópios são seres fantásticos criados pelo escritor argentino Julio Cortázar. O romance Histórias de Cronópios e de Famas (1962) define as criaturas como "objetos verdes, encaracolados e molhados". É uma metáfora. Cronópios seriam seres flexíveis, criativos, sensíveis, idealistas, opostos aos famas (rígidos, organizados e objetivos). É como artistas se sentiriam em meio a engravatados. Parceria abre porta para autor independente Agora, qualquer escritor do Brasil, principalmente independentes, pode vender livros pela internet. Basta preencher um formulário online (http://is.gd/C8fN), resultado da parceria entre o Cronópios e a livraria Martins Fontes. Ali, o autor cadastra seus livros no catálogo da livraria. Os títulos ficam disponíveis nas lojas físicas e na internet, quebrando a barreira da distribuição. "O público envolvido com o Cronópios é exatamente o que queremos ter por perto. Enriquecer o catálogo faz bem para a livraria e para os leitores", diz Alexandre Martins Fontes. O cadastro é gratuito. Os livros podem ser enviados para exposição na loja física. Para Martins Fontes, o futuro da livraria é incerto Com a provável popularização de livros digitais (seja pelos e-books tradicionais ou os "pockets" do Cronópios), as livrarias se tornarão as atuais — e vazias — lojas de CDs? É uma pergunta que faz estremecer os livreiros. A não ser que o livreiro em questão seja a Amazon, criadora do dispositivo de leitura (e-reader) Kindle. "Se Jeff Bezos (presidente da Amazon) aposta nesse mercado, certamente isso significa algo sobre o futuro", afirma Alexandre Martins Fontes, da rede de mesmo nome. "A edição de livros ainda tem muito a oferecer no mundo digital, pois criar conteúdo depende menos do suporte, mas o papel da livraria será questionado com certeza." A opinião de Pipol, do Cronópios, segue a mesma linha, mas com pitadas de otimismo em relação à internet. "Ler num Kindle da vida é certamente mais confortável em determinados casos, como em viagens. Mas nunca se perderá o fetiche do livro. Nem a segmentação." Pipol se refere a livros de arte e de arquitetura, por exemplo, que pedem alta qualidade de impressão. É algo para se pensar nos próximos anos. "Creio que, como na internet, valores como tradição e credibilidade farão a diferença", diz Martins Fontes.