Eletrobrás vai revitalizar fonte luminosa em Brasília A Eletrobrás vai investir R$ 9 milhões para revitalizar a fonte luminosa que adorna o eixo monumental de Brasília, nas proximidades da Torre de TV. Segundo o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), o pedido para refazer a fonte luminosa partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela será semelhante à fonte que adorna o lago do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Isso significa que terá um sistema de áudio e de projeção de imagens que permite aos jatos de água fazer coreografias de acordo com a música. A ideia é de que a fonte esteja pronta para o aniversário de 50 anos da capital federal, no ano que vem.