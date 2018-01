Eletronic Arts compra 2 produtoras de games por US$ 860 mi

A Electronic Arts, líder mundial na criação de jogos eletrônicos, anunciou nesta sexta-feira, 12, a compra de duas produtoras de games por US$ 860 milhões. As empresas compradas são a BioWare Corporation e a Pandemic Studios, pertencentes ao grupo Elevation Partners e especializadas em jogos de ação e RPG. John Riccitiello, diretor-geral de Electronic Arts, disse que as duas produtoras "são as mais respeitadas desta indústria". Até hoje, a aquisição mais cara da Electronic Arts, criadora de títulos como The Sims e FIFA Soccer, tinha sido a da produtora de jogos para telefones celulares Jamdat Mobile, comprada por US$ 680 milhões no ano passado.