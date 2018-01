Eletrônicos são maioria no dia das mães De acordo com dados da empresa de pesquisas e-bit, produtos eletrônicos foram os itens mais comprados por ocasião do dia das mães pela internet. Os produtos com destaque foram TV, vídeos, aparelhos de som, aparelhos de DVD e câmeras digitais. Segundo as estimativas, o faturamento chegou aos R$ 150 milhões, cerca de 62% mais que em 2005, superando às expectativas iniciais. Este resultado foi obtido graças ao constante aumento do número de consumidores virtuais e a maior confiança no comércio eletrônico. Os CDs e DVDs ocuparam a primeira posição do ranking dos mais vendidos desde 2000. Em outubro de 2005, a categoria de Livros e Revistas ocupou pela primeira vez esta posição. Com a constante queda na representatividade dos CDs e DVDs, esta categoria ocupou o terceiro lugar neste Dia das Mães. A e-bit considerou os resultados de 600 lojas virtuais brasileiras.