Elevador de carros cai do 10º andar e mata 2 em SP

Uma das vítimas estava no elevador no momento do acidente. O outro estava no subsolo e, com a queda, perdeu uma perna. Ele foi socorrido na Unidade de Emergência (UE) do Hospital das Clínicas (HC), mas não resistiu aos ferimentos. Os nomes dos dois mortos não foram divulgados.

O engenheiro da empresa Atlas, Marcelo Seixas de Castro, que estava no Edifício Everest, informou que quatro funcionários da empresa terceirizada estavam fazendo o serviço de manutenção do elevador. Dois deles estavam na casa de máquinas. A causa do acidente será investigada. A Polícia Civil interditou o local para a perícia.